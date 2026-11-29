當AI在生產端大規模取代人類勞動後，如何看待人類價值成為問題，遊戲科學創始人、CEO，遊戲「黑神話：悟空」製作人馮驥27日一篇長文談「後AI時代」引發大陸網路熱議，他認為關鍵在於分配，這將成為「一道決定財富與尊嚴如何分配的政經必答題」。

馮驥指出，AI會給文娛內容行業帶來空前的撕裂與兩極分化。一面是舊時代的超級IP將擁有更強的「馬太效應」（指‌強者愈強、弱者愈弱‌的社會現象），一面是腰部從業者的利潤微薄化乃至消失。

他以「魔獸世界」為例表示，在人人都能一鍵生成同等品質遊戲的時代，正版官方無限服可能反而更加火爆，因為選擇太多，共識太少。「魔獸世界」多年積累的內容、情懷、戰友與共同記憶，仍具有優勢。

馮驥文章稱，創作工具確實平權了，但分發入口沒有平權，算力分配沒有平權，分錢的方式更沒有平權。

針對未來世界，馮驥預測，未來可能只剩兩種娛樂：一種是極少數超級IP壟斷的「公共儀式」，例如成千上萬人湊在一起玩「GTA6」、蹲「魔獸世界」、搶20年前老歌手的體育場門票；另一種是「私人定制」，即AI直接包辦每個人的即時需求與個性需求。

當通用人工智慧成為「像水、電、道路一樣決定所有人命運的基礎設施」時，馮驥認為，長期紅利理應回流全社會，不能成為少數巨頭向全人類收租的印鈔機。他強調，「人不是生產的手段，人只能是生產的目的。每一個人都同樣生而高貴，AI創造的基礎物質豐裕，理應通過全民分紅，平等地惠及每一個人。」

馮驥的長文引來大陸網友共鳴，有網友稱，政府「舉全國之力發展AI，最後紅利不能全被模型公司等頭部大廠拿去！我們低廉的電力、算力、數據都是納稅人的血汗錢。」，也有網友稱儘管買入大模型公司股票，「普通人能買到模型公司的股票的時候，股價已經沒有紅利了」。