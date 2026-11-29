中國大陸國家統計局將於30日公布11月官方製造業採購經理人指數（PMI），多家法人機構前瞻預測認為，11月製造業PMI有望回升至50榮枯線之上，結束此前連續多月位於收縮區間的狀態。

大陸國家統計局與中國物流與採購聯合會此前發布的10月官方製造業PMI為49.3，較9月下降0.8，景氣出現回落。從企業結構來看，大型企業PMI為50.2，仍持續位於擴張區間，是支撐整體製造業運行的核心穩定力量；中型、小型企業PMI分別為48.4和47.5，均低於50，小型企業景氣偏弱的問題值得關注。

從分項指數拆解來看，10月生產指數為49.8，較9月下降1.9，製造業生產活動短期有所放緩；新訂單指數為49.4，較9月下降1.1，市場需求景氣度出現階段性回落。值得注意的是，供應商配送時間指數為50.2，高於50，顯示製造業原材料供應商交貨效率持續加快。