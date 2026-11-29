聯想成為全球首家在部分Windows11商用電腦上預先安裝ChatGPT的PC廠商，這標誌著企業AI入口爭奪戰從「下載安裝」進入「出廠預裝」階段。

目前預裝範圍主要集中在商用電腦，未來是否會擴展到Legion、Yoga等消費級產品系列尚無明確消息。

IT之家報導，OpenAI針對符合資格的聯想設備推出商業推廣活動，企業用戶透過預先安裝的ChatGPT桌面應用程式登入或創建ChatGPT Business工作區，最高可獲得每個席位100美元（約新台幣3,293元）的優惠額度。

使用者可以在Windows開始選單中找到ChatGPT，也可以在Lenovo Now或Lenovo Vantage（VNTG）應用程式中看到相關入口。

OpenAI官方幫助中心顯示，對於已經擁有ChatGPT Business工作區的企業，只需透過符合資格的聯想電腦上預先安裝的ChatGPT桌面應用程式登入現有工作區，符合要求後即可獲得一次性100美元額度。

需要注意的是，這次活動還有嚴格的設備需求，只有聯想出廠預裝ChatGPT的符合條件設備才能參與，用戶自行在其他聯想電腦上下載安裝ChatGPT並不符合資格。

業內人士分析，過去企業採購AI工具通常由IT部門單獨選型、部署和計費，預裝模式把AI助手直接推到員工桌面，縮短了從設備到服務的路徑，PC廠商成為AI服務的新入口，更意味著AI代理開始爭奪企業桌面的默認入口。‌

聯想此舉代表PC廠商角色開始轉變‌，聯想不再只是硬體供應商，而是AI服務的‌‌「預裝通路」。

這跟當年Windows預裝IE流覽器、防毒軟體的邏輯類似，只是這次裝的是第三方AI代理。‌‌

同時，企業採購邏輯可能改變‌，當AI代理成為設備預設配置，企業採購電腦時可能不再單獨評估AI工具，而是直接跟著設備走，這會影響企業AI市場的競爭格局。‌‌

Windows Latest指出，目前尚不清楚聯想具體有多少台電腦預先安裝了ChatGPT，OpenAI也沒有揭露相關裝置數量。現階段預裝範圍主要集中在商用電腦，未來是否會擴及Legion、Yoga等消費級產品系列尚無明確消息。