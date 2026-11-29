在中國大陸市場持續苦戰的日本車企本田近日在廣東省開幕的「廣州國際汽車展」上，發布了混合動力車（HV）「冠道」（AVANCIER）。自去年4月推出純電動車（EV）以來，本田一直未能在大陸投放新開發車型，因此這款新車可謂備受期待。本田也宣布，計劃在2027至2028年間在大陸推出包括「冠道」在內的11款車型。

據日本共同社報導稱，「冠道」是一款三排座SUV，面向大陸市場的車型將由合資企業「廣汽本田」在當地生產。

截至今年10月，本田在大陸的新車銷量已連續33個月按年下滑。今年10月本田在陸汽車銷量為28,652輛，年減52.2%；1-10月累計銷量31萬1,835輛，年減40.9%。

報導稱，在油價飆升背景下，EV和插電式混合動力車（PHV）的需求進一步升溫，本田期待透過投放高性能HV，在一定程度上帶動銷售回升。

本田在與大陸科技企業攜手提升汽車功能的趨勢中起步較晚。此次供應大陸市場的「冠道」將首次搭載大陸新興企業Momenta的駕駛輔助系統，實現可在市區道路上自動變換等級等「L2++級」輔助駕駛功能。廣汽本田高層強調，這是本田與中國獨有先進技術的首次高度融合。

不過，報導稱，成為本田迎頭趕上關鍵因素的EV開發出現了進度遲緩問題。原本在今年3月前推出新車型的計畫因開發返工而被延後。上述11款車型中，至少有兩款將是EV或PHV等在中國大陸占主流的新能源車。

本屆廣州車展持續至下月6日。豐田汽車公司宣布，將首次推出豐田品牌的「增程式電動車」，透過用於發電的引擎延長續航里程。日產汽車公司則展示並發售了新款PHV「NX7」。