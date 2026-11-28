九合一選舉正式落幕，兩岸企業家峰會年會預計於12月8日至9日在福建廈門舉行。兩岸企業家峰會自2013年成立以來，原規劃每年輪流在台灣及大陸舉辦年度峰會，去年由陸方主辦，在江蘇南京舉行，今年則再度選擇廈門作為年會地點。

兩岸企業家峰會成立於2013年7月25日，在官方互動受限下，是兩岸企業界重要的經貿交流平台，主要透過年度峰會及產業合作推動小組，促進兩岸企業交流與產業合作。峰會設有八個產業合作推動小組，涵蓋資訊通信、能源及環保節能、金融、中小企業合作及青年創業、生技與健康照護、現代服務業暨文創、智慧製造及裝備等領域。

過去峰會多在兩岸舉行，但自2016年民進黨政府執政後，年會多次選在廈門。2016年11月峰會在金門及廈門舉行，2018年12月於廈門召開；2020年及2022年則分別透過視訊方式在台北與廈門舉行。2024年年會再度於廈門登場，主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」。

今年峰會選在廈門舉行，適逢翔安國際機場即將啟用。該機場緊鄰金門，並預留金門專用航廈等設施，陸方定位為兩岸交流門戶，預料峰會期間也將向台商介紹相關規劃。

去年兩岸企業家峰會年會於12月16日至17日在南京舉行，主題為「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」，聚焦兩岸產業鏈及供應鏈合作，並將人工智慧（AI）、新能源汽車及智慧製造列為交流議題。

去年年會期間，峰會八個產業合作推動小組分別舉辦論壇及交流活動。其中，資訊小組與智慧小組、能源小組共同成立「兩岸新能源汽車產業融合發展專項工作組」，透過論壇、產業對接及企業互訪，推動大陸整車製造與台灣汽車電子產業供應鏈合作。

此外，智慧製造領域也聚焦新能源與智慧網聯汽車、智慧裝備與機器人、數控機床及機電產品等；資訊通信領域則涵蓋IC、新型顯示器件、5G、工業互聯網、雲端運算及物聯網等產業交流。

兩岸企業家峰會台灣方面目前由前副總統蕭萬長擔任名譽理事長、前行政院長劉兆玄擔任理事長，陳瑞隆擔任副理事長、尹啟銘擔任秘書長；大陸方面則由前北京市委書記郭金龍擔任理事長、張平擔任副理事長、林軍擔任秘書長。依過往慣例，大陸全國政協主席多次出席兩岸企業家峰會年會閉幕式並致詞，去年則由大陸全國政協主席王滬寧出席。