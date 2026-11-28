大陸近年著力發展「冰雪經濟」，去年冰雪經濟規模首次突破1兆人民幣（約合台幣5兆元），而官方近日表示未來2年將會在北部省份開展「冰雪氣候資源普查」，以便進一步開發冰雪經濟的內容。

大陸氣象局11月17日在內蒙古呼倫貝爾召開「冰雪氣候資源普查啟動會」，宣告在未來２年在冰雪資源最富集、冰雪產業最集中的內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江和新疆等地，開展冰雪氣候資源普查工作。

官方指出，此項工作將摸清資源底數，推動冰雪氣象服務提質升級，推動「冷資源」轉化為「熱經濟」。官方強調當前，大陸冰雪經濟進入快速發展期，冰雪旅遊、冰雪運動、冰雪文化、耐寒測試等新業態不斷湧現，對氣象服務的需求日益多元、日趨精細。

面對新形勢新要求，此次開展冰雪氣候資源普查工作，將系統掌握關鍵冰雪氣候要素的空間分佈與時間變化特徵，建立冰雪氣候資來源資料庫，形成區劃圖、技術規範、分析報告等成果，建立可操作的冰雪氣候資源普查和區劃基本典範。

央視新聞28日指出，目前大陸冰雪產業規模已經邁過兆元門檻，冰雪旅遊也從少數人的愛好，變成了大眾消費。產業往深處走，氣象服務得跟著往細處做。其中，東北地區是冰雪資源最豐富、冰雪產業最集中的地區之一，「熱鬧背後，一個問題越來越繞不開，這片冰天雪地，到底有多少『存貨』？每年能下多少雪？雪能下多長時間？積雪、積冰有多少？想要解答清楚這些問題，冰雪氣候資源普查是第一步」。

大陸氣象局數據資源司副司長沈利峰說，圍繞滑雪、滑冰等冰雪運動，開展有針對性的雪質、雪深、造雪等精細化氣象預報服務；針對霧凇、雪凇、極光等氣象景觀，完善雪景、星空等觀賞氣象指數產品；深度普查區域冰雪氣候特徵，支撐冰雪裝備試驗和極寒測試等產業布局規劃。

陸媒證券日報引述「2026中國冰雪產業發展研究報告」數據指出，2025年大陸冰雪產業規模達到1兆53億元（約合台幣4兆9,785億元）。大陸國務院辦公廳「關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見」明確，到2027年，冰雪經濟總規模達到1.2兆元；到2030年，冰雪經濟總規模達到1.5兆元。未來，冰雪經濟兆元量級市場空間將進一步打開。