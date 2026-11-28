中亞國家吉爾吉斯傳出準備與大陸對接電力系統，並建設跨境輸電線路，目前吉爾吉斯有電力短缺問題，但該國計畫未來能夠出口電力。大陸所主導的「一帶一路」能源合作夥伴關係理事會也已在青島正式成立。

據俄羅斯衛星通訊社援引吉爾吉斯能源部新聞處消息，吉爾吉斯與中國大陸計劃對接兩國電力系統並建設跨境輸電線路。吉爾吉斯能源部長阿爾滕別克．雷斯別科夫與大陸國家能源局局長王宏志在青島舉行會晤，雙方討論了兩國在電力領域的合作。

吉爾吉斯方面表示，雙方對兩國電力系統的對接、建設從中國大陸向吉爾吉斯出口電力的跨境輸電線路以及為邊境地區工業園區供電等問題予以了特別關注。而雷斯別科夫表示，吉爾吉斯能源部已基本完成對建設必要電力基礎設施融資問題的研究，並提出了分階段實施該項目的時間表，計劃於2027年12月將項目投入商業運營。

吉爾吉斯每年電力缺口約為35億至40億度。該國通過從哈薩克、烏茲別克、土庫曼和俄羅斯等鄰國進口電力來彌補這一缺口。吉爾吉斯總統扎帕羅夫承諾，將通過建設新的發電能力，在未來2至3年內克服電力短缺，並在五年後開始出口電力。

根據大陸國家能源局官網，25日下午「一帶一路」能源合作夥伴關係理事會正式成立，第一次會議在青島召開。26日，第四屆「一帶一路」能源部長會議在青島舉辦，發布「關於加強共建『一帶一路』國家能源安全保障與綠色轉型的部長聯合聲明」和6項配套成果文件。

據大陸國家能源局長王宏志指出，「一帶一路」能源合作夥伴關係成員國已經增至35個，他提出六點倡議：共同提升能源安全保障能力，共同推動電力互聯互通升級，共同開拓能源綠色轉型路徑，共同培育能源創新發展動能，共同促進能源治理合作協同，共同暢通綠色金融融資管道。

但陸方尚未發布與吉爾吉斯能源部長會晤的內容。

而能源局旗下中國能源新聞網披露，雷斯別科夫26日出席一場聚焦電力互聯技術應用、韌性電網建設、標準對接三大議題的分論壇時表示，能源是區域穩定和能源安全的關鍵因素，擴大跨境合作意義重大。吉爾吉斯將擴大區域能源互聯作為戰略優先方向，願深化與合作組織在科研、經驗交流和跨境項目開發等方面合作。