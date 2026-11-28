美團昨（27）日公布第3季財報，營收人民幣1,155.6億元，年增21.6%，淨利潤人民幣20.7億元（約新台幣102.47億元），相較去年同期的虧損人民幣186億元，明顯轉虧為盈，且已連續兩季獲利。

美團表示，營運改善主要來自核心本地商業分部的營業利潤人民幣57億元，去年同期虧損人民幣141億元，主要受益於外賣行業競爭趨於理性、平均客單價回升，以及公司審慎壓縮銷售及營銷開支。

華爾街見聞報導，隨著外賣行業競爭趨於緩和，美團的經營狀況正在逐步改善。2025年京東進入外賣市場後，行業競爭一度加劇，美團盈利能力受到明顯影響。今年以來，大陸官方也多次呼籲平台企業理性競爭，推動行業競爭秩序逐步回歸理性。

美團指出，外賣行業於第3季度迎來拐點：平均客單價顯著回升，低價訂單占比持續下降，暑期旺季後行業補貼趨於理性化，這一趨勢更有利於具備運營能力優勢的平台。

配送服務收入增長25.3%至人民幣288.7億元，主要得益於公司在激勵措施方面的審慎投入。商家服務收入增長8.2%，受交易金額增加及線上營銷活躍商家數量增加帶動。與自營品類（包括藥品和酒類）相關的商品銷售收入年增75.8%至人民幣42.6億元。

美團閃購方面，現有用戶複購率及交易頻次持續上升，酒水飲料品類保持高速增長。截至季度末，小象超市已在85個城市營運，自有品牌占交易金額比例環比顯著提升，部分進入運營成熟階段的城市已出現轉虧為盈。

美團研發支出年增11.3%至人民幣77.2億元，公司將支出增加歸因於公司層面對AI的投入加大，包括面向消費者的「小團」AI助手，以及面向商家的「妙手平台」AI經營工作台，後者可直接執行經營分析、評價管理等核心營運任務。

海外業務方面，美團旗下的外賣平台Keeta在香港市場利潤率進一步改善，沙烏地阿拉伯市場於整個季度實現盈利，中東市場效率持續提升，巴西市場仍以聖保羅為運營重心。公司表示，海外營運效率的改善是本季度新業務虧損率下降的重要原因。