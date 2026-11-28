大陸股市近來跌跌不休，大陸國務院常務會議昨天罕見在交易日午間釋出強烈穩市訊號，承諾將強化「國家隊」在穩定市場上的角色。大陸官媒稱，這是「國家隊」這個表述第一次出現在國常會的新聞稿，消息一出激勵昨天午後股市大漲。

截至收盤，上證指數上漲百分之三點七；深成指漲超百分之七；創業板指漲超百分之十一；科創綜指漲超百分之十四。全市場超五千三百檔個股上漲，超四百檔個股漲停，成交額超二兆人民幣，創二○二四年十月八日以來單日最大漲幅紀錄。

新華社報導，國務院總理李強昨天主持召開國務院常務會議，會議指出，資本市場事關經濟發展大局，要持續完善資本市場穩市機制，促進資本市場平穩健康發展。要推動上市公司加大分紅回購力度，加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。完善保險、企業年金、社保基金等中長期資金入市支持引導政策，不斷壯大中長期投資力量。要加快發展多層次資本市場，依法強化資本市場全鏈條監管，有效保護投資者合法權益等。

中新社報導，這是「國家隊」這個表述第一次出現在國常會的新聞稿裡。這三個字雖常出現在機構表述和媒體敘事裡，但這一次，國務院常務會議將其寫進對資本市場部署，等於對資本市場「誰來托底、如何托底」給了一個明確回答。新聞稿還提到「提供充足流動性保障」，意味中央匯金「彈藥」是充足的。

報導引述前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，此舉意圖非常明顯，就是要維護Ａ股市場穩定，提升投資者信心，為資本市場長期健康發展注入穩定信心。

同時，相較國務院常務會議以往對資本市場提法，這次部署更細：「分紅回購、中長期資金入市、全鏈條監管，方向性更明確」。

此次公告時機尤其受到市場關注。過去國常會內容通常在傍晚或股市收盤後發布，但昨天卻罕見於中午休市期間公布，讓市場得以在下午開盤前消化政策訊息。

彭博分析，大陸國務院此次釋放穩市訊號，正值大陸股市面臨企業獲利疲軟及經濟成長乏力等多重壓力之際。儘管當天股市大幅反彈，滬深三百指數今年以來仍累計下跌百分之十四，恐怕是自二○二二年以來最糟糕的年度表現。