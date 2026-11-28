大陸國家統計局昨公布，今年前十月規模以上工業企業利潤總額人民幣六點七兆元，較去年同期成長百分之十六，今年以來持續維持兩位數成長。

工業企業利潤數據被視為衡量企業健康狀況、投資意願的重要指標。年營收人民幣二千萬元的規模以上工業企業涵蓋大陸工業體系中最具規模經濟的部分，利潤走勢被視為觀察工業經濟冷暖的風向標。

具體而言，電子產業對利潤成長支撐作用明顯。人工智慧（ＡＩ）算力需求持續增加，帶動記憶體晶片和周邊製造等相關產業利潤持續成長。

今年前十月，電子產業獲利年增一倍，拉動全部規模以上工業企業利潤成長九點七個百分點，是規模以上工業企業利潤較快成長的重要支撐。

從細分領域來看，電腦整機製造、電腦周邊設備製造業利潤分別成長四點一倍、二倍；電子元件及電子專用材料製造中，電子專用材料製造、電子電路製造業獲利分別成長二點二倍、百分之八十一點六。

值得注意的是，特定產業獲利卻在大幅縮水，汽車年減百分之二十六、非金屬礦物製品年減百分之四十六點七、電力年減百分之十八點四、黑色金屬年減百分之十四點二。

業界認為，這不是全面復甦，是結構性重估，ＡＩ算力訂單直接變成電子的毛利，晶片、伺服器、光纖，訂單和產能同時緊，利潤率自然往上走。

汽車和建材的問題不在需求消失，而在價格戰和地產鏈沒出清。汽車年減百分之二十六，代表汽車產業鏈最長、就業最多，還在兩位數下滑，說明車企在拚價格、壓成本，這種壓力最後一定會往上游供應商身上轉。

非金屬礦物製品業下降百分之四十六點七，這個行業跟房地產和基建綁得很緊，腰斬式的降幅說明地產供應鏈還沒緩過來。

大陸國家金融與發展實驗室特聘高級研究員、香港貿易發展局研究總監龐溟指出，汽車、部分裝備製造以及地產鏈相關行業仍在承壓，庫存和應收帳款指標也仍有待改善。