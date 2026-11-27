在貿易失衡疑慮聲中，中國國務院國資委黨委委員、副主任李鎮今天表示，央企要及時注意同質化競爭情況，合併精簡業務重疊、產能過剩、低價競爭的領域。

據財聯社、北京日報等媒體27日報導，李鎮今天在中央企業專業化整合推進會上表示，中央企業（央企）要及時關注同質化競爭情況，對於業務重疊、產能過剩、低價競爭的業務領域，堅決合併精簡。

李鎮指出，央企要關注業內技術創新動向，透過合理併購等方式快速補上技術短板，縮短創新週期；央企要注重因企施策，分類推進戰略性新興產業（簡稱戰新）資源整合。

他說，一要選擇擅長的領域整合；二要選擇合適的途徑整合，規模較大、戰新業務強的企業，可直接橫向、縱向整合，鞏固行業地位；規模較小、戰新業務涉及較少企業，可透過注入主業央企上市平台、參與基金等有效方式合理布局。

會議相關背景介紹指出，2025年以來，央企累計展開整合項目1100多個，涉及資產規模約人民幣6.8兆元（約新台幣32.64兆元）。

中國產能過剩問題也長期受到外界關注。在貿易順差擴大背景下，歐美等經濟體對於中國產能過剩、產業補貼等造成經貿不公平與貿易失衡等問題的質疑聲浪不斷。

中國海關總署最新統計顯示，今年1至10月中國累計出口總值3.78兆美元、年增22.7%；進口總值2.74兆美元、年增29%，貿易順差1.04兆美元。