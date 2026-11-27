美國宣布準備對大陸、台灣等14個經濟體加徵15%至35%不等關稅後，大陸中國貿促會發言人27日喊話美方撤回，並強調「關稅戰不符任何一方利益」。

據央視新聞，大陸貿促會發言人表示，美國當地時間11月25日，美國貿易代表辦公室公布製造業所謂「結構性產能過剩」301調查結果，擬對包括中國在內的14個經濟體加徵301關稅。「中國工商界對此表示堅決反對」。

該發言人稱，所謂「產能過剩」是一個偽命題，「中國工商界反對美方以此為借口干涉中美正常經貿交往」。發言人強調，判斷行業供需狀況，應綜合考察全球市場需求、技術進步和投資周期等因素。貿易順差受國際分工、市場需求和宏觀經濟等多方面影響，單憑貿易順差這一指標不足以認定結構性產能過剩。

發言人指出，「關稅戰、貿易戰不符合任何一方利益」。大範圍加徵關稅將推高美國下游企業的採購成本，加重消費者負擔，並擾亂全球產業鏈供應鏈。

發言人強調，「中國工商界呼籲美方撤回擬議加稅措施，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方協商解決有關問題，共同維護中美經貿關系穩定向好發展」。貿促會將持續關注中美企業訴求，推動中美及各國工商界加強溝通、務實合作。