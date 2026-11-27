據新華社，大陸國務院總理李強27日主持召開國務院常務會議，聽取推動高品質發展綜合督查情況匯報，研究持續深化資本市場投融資綜合改革工作，聽取國家標準體系建設情況匯報，審議通過《生產安全事故草案》。會議指出，要推動上市公司加大分紅回購力度，加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。

報導稱，會議指出，要深入抓好督查發現問題整改，舉一反三、以點帶面推進問題解決，推動全年各專案標任務高品質完成。要積極吸收各地提出的意見建議，在研究明年工作思路時統籌予以考慮，切實改進相關工作。要以督查整改為契機，抓好長效機制建設，調整完善不適應高品質發展要求的政策舉措，優化實施方式，健全激勵約束機制，打好政策組合拳。

會議指出，資本市場攸關經濟發展大局。要堅持目標導向、問題導向，堅持逆週期調節和改革攻堅兩手抓，持續完善資本市場穩市機制，實施好存量政策，規劃出台增量政策，促進資本市場平穩健康發展。要推動上市公司加大分紅回購力度，加力發揮「國家隊」穩市作用，進一步優化中央匯金公司的類「平準基金」功能，提供充足流動性保障。

會議並要求完善保險、企業年金、社保基金等中長期資金入市支持引導政策，不斷壯大中長期投資力量。加強輸入性風險防範應對。要透過深化改革增強資本市場高品質發展的內生動力，要依法強化資本市場全鏈監管，堅決查處財務造假、違規減持等行為，有效保障投資者合法權益。

會議指出，要系統優化標準體系，推動產業標準有序轉化為國家標準，清理廢止不符合全國統一大市場建設要求的地方標準。要強化高品質標準供給，前瞻性做好新興產業和未來產業標準佈局，加快存量標準更新，針對性補齊強制性標準空白。

另會議指出，要進一步加強規範安全生產隱患排查治理，推動治理模式向事前預防轉型。要實施事故隱患整改銷號閉環管理，堅決遏制重特大事故發生。實際保障人民生命財產安全。