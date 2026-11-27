中國國家統計局最新統計數據顯示，10月全國規模以上（規上）工業企業利潤年增20.1%，主要是受到人工智慧算力需求增加影響，帶動電子行業利潤成長，成為工業企業利潤增加支撐。

中國國家統計局今天發布最新統計數據。1至10月全國規模以上工業企業實現利潤總額年增16.0%；10月單月利潤年增20.1%。

1至10月全國規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額年增13.0%、股份制企業實現利潤總額年增21.4%、外商及港澳台投資企業實現利潤總額年增0.2%、私營企業實現利潤總額年增11.4%。

主要行業1至10月利潤表現分歧。電腦、通信和其他電子設備製造業利潤年增100%、有色金屬冶煉和壓延加工業年增71.7%；電力、熱力生產和供應業年減18.4%、農副食品加工業年減19.5%、汽車製造業年減26.0%、非金屬礦物製品業年減46.7%。

中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧表示，1至10月全國規模以上工業企業實現利潤總額年增16.0%，較1至9月加快0.5個百分點；10月份單月利潤年增20.1%，成長速度較9月加快5.7個百分點。

于衛寧指出，人工智慧算力需求持續增加，帶動儲存晶片和周邊製造等相關行業利潤持續成長。1至10月電腦、通信和其他電子設備製造業利潤年增100%，拉動規模以上工業企業利潤成長9.7個百分點。

他提到，新能源和人工智慧產業快速發展也帶動銅、鋁等基礎金屬產品需求旺盛，價格上漲。有色金屬礦、有色金屬冶煉和壓延加工業利潤分別年增60.2%、71.7%，合計拉動規模以上工業企業利潤成長4.6個百分點。

中國國家統計局統計說明指出，規模以上工業企業所指為年主營業務收入為人民幣2000萬元（約新台幣9800萬元）及以上的工業法人單位。