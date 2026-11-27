被稱為「內衣教父」、春億集團總裁蘇揚修以生產雕塑內衣著名，生意旺盛時一年銷售至少6萬件調整型內衣，扣除通路抽成，每年營收達新台幣數十億元。但疫情後，他切身體會疫情給經濟帶來衝擊，在他年屆77歲古稀之年，決定再拚搏一把，匯聚上海好友台商，跨界創業投入冷凍麵包生意。

蘇揚修說，他入行最早幫藝人從事造型設計，知名藝人凌波拍攝《梁山伯與祝英台》的造型，就是由他負責。他從業過程發現，臉蛋能靠化妝，身材得靠填充物，會讓身體不舒服，所以花三年時間潛心研發內衣，並拿到發明專利，讓內衣兼具多層保健作用。

蘇揚修小檔案

就如許多台商經驗，他在1990年代拎著兩只皮箱赴陸，因為賣的是高端內衣，所以通過關係選擇穿梭在美容沙龍間找銷售通路，最後靠著沙龍闖出一片天。

在美體、內衣行業已有地位的他，現選擇投入行業跨度大的冷凍麵包，蘇揚修回憶，疫情那幾年，生產線受到影響，場租、近六百名員工薪水等著支出，同時生產出來的內衣賣不出去，雙重夾擊讓他叫苦連天。他盤算疫情期間虧了至少人民幣幾千萬，幸好公司還有底氣，「不然不知道怎麼活下去」。

蘇揚修因緣際會接觸到朋友在做購物平台，消費者在平台上交易，買家跟賣家同時取得回饋，他認為這會是未來市場，民眾減少開支下，消費回饋成吸引人的新方向。

經歷疫情考驗後，他意識到生產線是最底層的，中間要經過代理商、經銷商層層剝削，讓他衍生創立消費平台的想法。

蘇揚修今年6月於上海發布「今天旺」平台，他表示平台目的促進多贏：消費者因消費返利被吸引到店並自動鎖客，提升復購率；平台AI算法為商家生成精準用戶畫像，輔助經營決策、降低獲客成本；商家跳出價格戰內捲，借平台異業聯盟共享流量，還可望通過生態分潤增加被動收益，真正的實現降本增效與利潤回流。

冷凍麵包店「貝比食代」也是環繞該平台而生，蘇揚修表示，平台成立引導他開一家旗艦店，因為平台還需要有實體的門店支撐。就麵包店而言，他估算，三個月到半年之間便可以盈利。

蘇揚修稱，他認為大陸低景氣會持續一段時日，麵包是飲食必需，加上選擇冷凍麵包由工廠直接生產，且價格相對低。他正努力找加盟夥伴，拓展商業模式，希望能在全中國城市都能看到貝比食代的品牌。

高齡再創業是挑戰，蘇揚修說，其實目前內衣生意回穩，但他仍想再拚搏一把，因為希望能夠完成自己父親多做公益心願，通過今天旺也盼打破大陸平台經濟壟斷、獨占利潤現象，找到共贏的商業模式。很多人跟蘇揚修說，都77歲了在拚什麼，「不是我拚什麼，是我用我的邏輯在做自己。」（系列完）