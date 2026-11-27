大陸三大國有銀行擴大支持上市公司股票回購、增持力度，建設銀行、工商銀行及中國銀行簽署的股票回購增持貸款合約及貸款額度承諾合計已超過人民幣4,600億元，已有逾百家上市公司公告取得金融機構專項貸款承諾函。

A股昨（26）日指數高開後震盪走低，尾盤回升，上證指數上漲0.01%，收3,476.88點；深證成指跌0.02%，收10,084.04點。滬深兩市成交金額人民幣1.32兆元，全市場1,766檔個股上漲、3,642檔下跌。

界面新聞、中新經緯報導，建行指出，已與逾百家客戶簽訂超過人民幣1,000億元的股票回購、增持貸款合約；工商銀行已為逾200家上市公司提供相關貸款服務，合約簽訂金額近人民幣1,800億元；中行則為近200家上市公司提供服務，貸款額度承諾超過人民幣1,800億元。截至目前，大陸三大國有銀行簽署的股票回購增持再貸款合約及貸款承諾金額合計超過人民幣4,600億元。

其他銀行也陸續公布業務進展。交通銀行自11月2日來，已支持華友鈷業、高測股份、英搏爾等11家上市公司發布回購、增持相關公告。貸款投向方面，建行服務的製造業、民營企業客戶占比逾七成；中行已落地的回購或增持計畫中，製造業項目占比超過65%。

政策方面，中國人民銀行、金融監管總局及證監會11月2日宣布，股票回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，再貸款利率由1.25%降至1%。人行4日進一步將支持比例提高至貸款本金的100%，貸款期限為一年，並可依銀行需求展期。