大陸6G時代要來了，大陸工信部、國家網信辦、國家發改委昨（26）日發布方案，提出到2030年建成覆蓋範圍完善、性能領先的新一代通訊網路，適時展開6G網路建設。

6G理論速率約為5Ｇ的50至100倍‌，但6G真正的價值不只是快‌，更關鍵的是時延（delay）降至0.1毫秒（5Ｇ的十分之一）、空天地海一體化覆蓋、基地台能像雷達一樣感知環境等先進功能。

大陸才剛建設完5Ｇ網路，現加速布局「6G＋低軌衛星」的空天地海一體化通訊，民眾將告別訊號死角，未來手機可直接切換衛星網路，無論身處深山、遠洋或高空航班都能穩定上網；其次，低空經濟與智慧交通將全面普及，讓無人機外送、自動駕駛汽車及空中計程車能精準避障調度；居家照護機器人將更輕巧聰明；偏鄉遠距精準手術成為日常。

該方案提出到2030年建成新一代通訊網路，適時展開6G網路建設，低軌衛星網路系統基本建成，國際海底及陸地光纜布局持續優化，工業物聯網、車聯網等融合網路實現規模化發展。

新一代通訊網路是以5G-A/6G、萬兆（10Gb）光網、衛星網路等為核心基礎，以天地一體、雲網融合、智慧敏捷、綠色低碳、安全可控為關鍵特徵的智慧化綜合性數位資訊基礎設施。