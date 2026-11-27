華為正準備公布一款新型高頻寬記憶體（HBM）晶片的技術細節，性能可能超越三星電子和SK海力士目前的HBM產品，為大陸自主生產這一關鍵人工智慧（AI）元件探索新路徑。

彭博、快科技報導，華為定於2027年2月在美國舊金山一場會議上發表的研究論文標題顯示，所研發的HBM晶片，採用64通道、4,096個數據介面，頻寬較南韓競爭對手的HBM4的2,048個提升一倍，這將大幅提高記憶體頻寬，讓晶片能向處理器傳輸更多數據，滿足AI模型不斷增長的運算需求。

華為新型HBM技術核心

封裝技術方面，傳統堆疊記憶體通常需要透過矽通孔和微凸塊連接不同晶片，華為這套設計則採用五層晶圓對晶圓混合鍵合工藝，將不同晶圓上的結構進行高密度垂直連接。

混合鍵合可以透過更細密的銅互連縮短數據傳輸路徑，改善互連密度及能效，但也對晶圓對準精度、表面平整度和製造良率提出更高要求。

論文標題同時提到整合式記憶體控制器，顯示華為希望從儲存單元和控制電路的整體設計入手優化數據交換效率。

這篇論文表明，華為正探索深入布局利潤豐厚的HBM市場，目前這一市場由三星、SK海力士和美光科技主導。

美國已禁止上述三家企業向大陸客戶供應HBM，華為則長期致力於自主研發這類晶片。在大陸現有外國HBM庫存日漸減少之際，華為若能量產，將有助於緩解大陸推動半導體自給自足所面臨的一大瓶頸。

自美國限制輝達向大陸出口最先進半導體產品以來，華為昇騰AI晶片已成為大陸使用最廣泛國產AI晶片。華為計畫在2029年前每年至少推出一款新晶片，以滿足爆發式增長的算力需求。