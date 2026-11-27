大陸六Ｇ時代要來了，大陸工信部、國家網信辦、國家發改委昨天發布方案，提出到二○三○年建成覆蓋範圍完善、性能領先的新一代通訊網路，適時展開六Ｇ網路建設。

六Ｇ理論速率約為五Ｇ的五十至一百倍‌，但六Ｇ真正的價值不只是快‌，更關鍵的是時延降至○點一毫秒（五Ｇ的十分之一）、空天地海一體化覆蓋、基地台能像雷達一樣感知環境等先進功能。

大陸才剛建設完五Ｇ網路，現進一步加速布局「六Ｇ＋低軌衛星」的空天地海一體化通訊，民眾將告別訊號死角，手機可直接切換衛星網路，無論身處深山、遠洋或高空航班都能穩定上網；其次，低空經濟與智慧交通將全面普及，讓無人機外送、自動駕駛汽車及空中計程車能精準避障調度；居家照護機器人將更輕巧聰明；偏鄉遠距精準手術成為日常。

該方案提出到二○三○年建成新一代通訊網路，適時展開六Ｇ網路建設，低軌衛星網路系統基本建成，國際海底及陸地光纜布局持續優化，工業物聯網、車聯網等融合網路實現規模化發展，產業生態更加完善。

新華社指出，新一代通訊網路是以五Ｇ｜Ａ／六Ｇ、萬兆（十Gb）光網、衛星網路等為核心基礎，以天地一體、雲網融合、智慧敏捷、綠色低碳、安全可控為特徵的智慧化綜合性數位資訊基礎設施。

實施方案統籌推進基礎網路、空間網路、國際網路、融合網路建設，明確積極推進擴大五Ｇ｜Ａ網路覆蓋範圍，加快骨幹網路升級，推動高中低軌衛星系統協同發展，統籌規劃部署「北斗+五Ｇ」基礎設施，推動算力、模型和應用協同向海外市場發展。

實施方案提出，加快推進六Ｇ、衛星網路、超高速光通信、算網融合等標準研製，加強深空、深地、深海、遠海場景技術探索，深化腦機接口、具身智能、智能網聯汽車與新一代通訊網路融合發展。

上觀新聞報導，二○二六年六Ｇ發展大會近日在上海市松江區舉行。開幕儀式上，六Ｇ創新發展部省協同試點同步啟動，北京、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、湖北、廣東八省市納入試點。六Ｇ部省協同試點將圍繞新型終端、關鍵晶片器件、儀器儀表、衛星網路等六Ｇ關聯產業，加強投入於沉浸式通信、工業製造、低空經濟、海洋經濟等潛在應用場景。