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中國綠電市場 首次進行一次申請、跨區交易
中國國家電網公司今天公布，中國首次進行省間省內綠電聯合交易，交易範圍涵蓋西北、華東10個省區市，總成交電量62億千瓦時（kWh，1度電）。
央視新聞報導，在北京電力交易平台上，江蘇一家以海外市場為主的製造業一次申報，同時購得來自新疆等省區和江蘇省內新能源發電企業的綠電。
報導指出，過去，發電企業和購電企業進行綠電交易，需要在省間、省內兩級市場分頭參與、分開報價，新能源跨省流通受到限制。如今，提交一次交易申請，交易平台就可以跨區域統籌省間省內綠電資源，達成交易結果，可穩定發電企業的收益，又可降低用能企業成本。
北京電力交易中心新能源交易部主任劉碩表示，本次聯合交易打通省間、省內兩級綠電交易市場，同時跨省跨區的富餘通道空間也得到進一步充分利用，綠電交易可更便捷和高效。
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