美國貿易代表署公布「結構性產能過剩」的301條款調查結果並公布擬議措施，業界評估中國的實際有效稅率預計由9月的19.9%升至24%–25%。

列入這次美方關稅提案的14個經濟體，每個面臨的情況都不同。對中國，擬徵收最高20%的關稅，如後續磋商未能取得令美方滿意的結果，可能進一步提高至40%。

財新網刊發申萬宏源證券首席經濟學家趙偉文章，他表示，截至今年9月，美國進口商品平均關稅稅率為6.49%。對中國大陸的稅率為19.87%。對日本、韓國分別為10.25%、5.85%，對德國、法國分別為7.48%、5.02%，對加拿大、墨西哥分別為4.17%、3.11%。

他表示，此次301關稅落地後，按加徵至美方承諾的關稅上限20%並疊加現有301關稅計算，無豁免的法定稅率將由24.3%升至31.8%；計入豁免緩衝，實際有效稅率預計由9月的19.9%升至24%–25%。

美國對中國加稅品種，可能以鋼鐵、電池與化工為主，對美銷售規模較大的機電與消費品企業可能面臨增稅壓力。

趙偉並解釋，美國實際加徵的稅率會明顯低於法定稅率，原因有兩層。一因為豁免、原產地規則等壓低了實際值；二是進口替代，企業會轉向低稅率來源地。

專注國際貿易的法律團隊微信公眾號「貿易規則與制裁」今天刊文指出，這次是繼2026年7月美國政府依據301條款針對強迫勞動產品進口禁止制度採取關稅措施之後，美國川普政府再次利用301條款，在全球範圍內大規模實施關稅政策的重要舉措。

他說，美國針對進口產品實施的關稅措施主要包括最惠國關稅、原有對中國301關稅、301強迫勞動關稅、232國家安全關稅，以及此次擬議的產能過剩301關稅等。這些關稅並非全部簡單相加，也並非全部相互替代，而是適用不同的疊加、抵扣和豁免機制。

他特別指出，與232關稅的關係方面，美國對中國與其他經濟體有區別對待。其他13個經濟體中已經適用232關稅的相關產品原則上將獲得此次產能過剩301關稅的豁免。相關產品包括鋼鐵、鋁、銅及相關衍生產品、汽車及零部件、有關專利藥品和半導體產品等。

但是對於中國產品，此次產能過剩301關稅原則上可以與232關稅疊加徵收，除非相關產品獲得特定豁免或最終措施另有規定。

依美國貿易代表署公告，書面意見及出席公聽會申請必須於2027年1月5日前提交，公聽會預定自1月25日起舉行，最終課徵範圍與稅率仍待後續程序確認。