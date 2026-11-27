廈門市發展和改革委員會主任孫建輝二十五日表示，廈門將深化兩岸服務業融合發展，建強兩岸區域性金融服務中心，打造台胞休閑旅遊、就醫康養、居住就業第一目的地。

中新社報導，近年來，廈門市圍繞推進服務業擴能提質，聚焦科技創新和產業升級兩大關鍵環節，加快構建現代化產業體系。

廈門市二十五日舉行「推進服務業擴能提質增強經濟發展新動能」新聞發佈會。孫建輝在會上介紹，廈門服務業發展呈現規模能級持續躍升、優勢產業質效提升、新興動能加速成長三大特點。

二○二五年廈門市服務業增加值為五五六一億元（人民幣，下同），占地區生產總值比重達百分之六十一點九，佔比居福建省第一。今年，廈門市政府印發「廈門市服務業擴能提質實施方案」，各部門陸續出台科技服務、數字金融等相關領域二十二項新增政策，廈門服務業擴能提質「一+Ｎ」政策體系正形成。孫建輝指出，下一步廈門將堅持生產性服務業和生活性服務業雙輪驅動，力爭到二○三○年，全市服務業增加值突破七千五百億元。

在開放創新層面，廈門將深化服務業擴大開放綜合試點，做強自貿試驗區、金磚創新基地和海絲法務區等平台；著力發展「人工智能+服務」新業態新模式，推動人工智能賦能物流、金融、文旅等行業，做大做強「廈門數貿通」，重點培育「希音式」產業帶動平台，推動跨境電商品牌化、生態化、數字化轉型。