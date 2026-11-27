二十六日在線發布的「自然」增刊「二○二六自然指數—科研城市」顯示，中國科研城市的整體排名較上一年繼續攀升，並首次包攬全球前三。其中，北京蟬聯全球科研城市榜首，在二○一六年至二○二五年這十年間，北京連續居於全球首位。

根據二○二六自然指數，二○二五年全球十大科研城市依次為北京、上海、南京、紐約都市圈、廣州、波士頓都市圈、舊金山灣區、武漢、杭州、巴爾的摩—華盛頓。北京和上海穩居前兩位，其他前十中國城市的排名較上一年幾乎全線上升：南京從第五位躍升至第三位；廣州從第六位升至第五位；杭州從第十位升至第九位。

「二○二六自然指數—科研城市」增刊還顯示，中國城市在自然科學領域的領先優勢進一步擴大。自然科學涵蓋物理科學、化學、生物科學以及地球與環境科學。二○二五年全球自然科學十強城市中，中國城市占據七席：北京（第一位）、上海（第二位）、南京（第三位）、廣州（第五位）、武漢（第六位）、杭州（第八位）與合肥（第十位）。另三席分別為美國的紐約都市圈（第四位）、波士頓都市圈（第七位）和舊金山灣區（第九位）。

分學科來看，北京在化學、物理科學和地球與環境科學領域均居首位，紐約都市圈則領跑生物科學領域。健康科學領域，美國城市占優勢地位，在全球十強中占據五席；作為該領域排名最高的中國城市，北京位列第五。

在二○一六年至二○二五年，北京自然科學產出也一直位居榜首，並且按調整後份額衡量，是過去十年間科研產出增長最快城市，上海和廣州緊隨其後，中國多座城市排名同期也顯著提升。

自然指數主編西蒙．貝克說，北京的成功是中國在自然指數中整體崛起的縮影。本期增刊還深入探討智慧城市技術的全球最新進展，著重介紹了北京、赫爾辛基、倫敦和新加坡這四座城市。