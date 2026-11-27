第八屆小鵬科技日二十五日在廣州舉辦。小鵬高階通用人形機器人ＩＲＯＮ預計二○二七年一月進入硬件量產階段，第一季度作為導購進入小鵬門店實習，推動人形機器人從技術展示走向真實崗位。

中新社報導，當天人形機器人ＩＲＯＮ登台發表演講，並與來自海內外的現場觀眾互動。從理解問題到靈活回應，從自然轉身到穩定行走，背後需要任務理解、環境感知、動作規劃、全身控制與安全響應協同，也需要系統根據執行結果和接觸反饋實時調整。

小鵬集團董事長、ＣＥＯ何小鵬表示，該企業正按照能够進入真實崗位的「工作伙伴」要求，圍繞基礎素質、安全可靠、情緒價值、七×二十四小時全時在線與業務能力，推進機器人產品研發與應用準備。

ＩＲＯＮ全身擁有七十六個自由度、超過一千五百個觸點，手、手臂、臀、腿、足等核心區域觸覺覆蓋率超過百分之八十，為接觸、摩擦與滑移提供反饋。靈巧手、手臂力控一體關節模組與全身控制協同，讓機器人能够在操作過程中感知阻力、調整力度和保持穩定。三顆圖靈ＡＩ芯片支撐大模型與全身運控端側部署，兼顧響應效率、隱私保護與運行成本。

何小鵬表示，小鵬選擇讓ＩＲＯＮ首先進入導購、導覽等需求明確的商業崗位積累經驗，再逐步拓展應用範圍。

此外，小鵬機器人數據工廠圍繞二百五十多個場景、十五類崗位開展數據採集與訓練驗證，復用汽車業務積累的數據處理和評測工具，並通過真機任務持續訓練接觸、操作與全身控制能力，讓長期技術積累與機器人專項研發相互銜接。

何小鵬說，目前ＩＲＯＮ正進入上市準備最後階段，預計二○二七年一月進入硬件量產階段。小鵬同步推出機器人生態開放平台，支持合作夥伴圍繞具體業務開發應用，降低崗位適配與場景開發的門檻。