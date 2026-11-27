二○二六粵港澳大灣區文化產業投資大會二十四日在廣州開幕。暨南大學產業經濟研究院院長陶鋒在會上發佈的「二○二六年粵港澳大灣區文化產業投資趨勢報告」顯示，大灣區文化智造持續領跑，ＡＩ投資加速升溫，智能硬件終端成為文化智造投資的重點領域。

報告指出，過去五年，廣東硬科技驅動的文化智造融資事件五二六件，融資金額達五一七點三三億元（人民幣，下同）。其中，文旅機器人融資事件二二四件，居各細分領域首位。

本屆大會徵集近四百個文化產業項目，從中精選一百個項目參與路演，其中ＡＩ相關項目佔比超過五成，集中在視頻大模型、具身智能、ＡＩ影視短劇、ＡＩ娛樂硬件等前沿方向。

本屆大會組織人工智能、文化智造、數字文娛等八個分領域融資路演專場，推動投融資對接合作。共有一九六家投資機構報名參會，其中資金規模超一百億元的機構四十二家。

陶鋒說，從投資領域看，應關注文化製造業、文化服務業、農文旅體教融合三大板塊，以及文化智造與智能硬件、ＡＩＧＣ（人工智能生成內容）與內容科技、數字創意與ＩＰ產業、文化出海與國際化發展四大賽道。

文化產業投資活躍的背後，是大灣區製造、科技與內容產業基礎的共同支撐。目前，廣東正依託完備的製造業基礎，將ＡＩ技術轉化為智能終端，並在文旅、展演和消費市場尋找規模化應用。

廣東在此次會上提出，要以ＡＩ貫通產業鏈條、拓展產業邊界、賦能文旅消費，聚焦超高清視頻、演藝設備、文旅、互聯網服務、影視、遊戲等重點產業深化ＡＩ賦能。

香港文化創意產業發展基金會會長吳靜怡表示，香港與廣東、澳門協同推動科技創新、文化創意、文化出海等多方面合作空間巨大，三地可攜手打造具有世界影響力的粵港澳大灣區文化產業圈。

中國工程院院士、深圳大學電子與信息工程學院院長丁文華認為，數智技術正讓中華文化從「內容資源」轉化為「可持續生成的文化資產」。要通過虛擬製作、虛擬預演和ＡＩ應用技術，推動中國影視製作在視覺真實感、製作效率和藝術表現力上實現全面升級，打造具有國際影響力的東方影像。