宇樹科技創辦人、董事長王興興今天在一場商業大會上表示，機器人生產工程環節較汽車稍微少一些，預估在5至10年內，中國機器人年產量有望超越汽車。

「WISE2026商業之王大會」於26至28日在北京舉行。

據第一財經、鳳凰網等媒體報導，王興興今天於會上表示，相較於汽車體積，機器人相對較小型，如果技術跑通後（指核心技術問題解決、產品穩定運轉等），機器人的生產難度、工程環節某種程度上較汽車稍微少一些。

王興興預判，在5至10年內，中國機器人年產量有望超越汽車。

他提到，今年包括宇樹科技在內，中國國內很多公司在產線或是商務服務場景將機器人實際運用。

宇樹科技今年8月在上海證券交易所科創板上市，掀起一陣申購潮，公開資料顯示，中籤率僅0.0181%，成為科創板史上中籤率最低的新股。8月19日上市首日，開盤價衝上人民幣1100元（約新台幣5200元），漲幅達629.44%；截至今天收盤，股價報666元。

相較於王興興的樂觀預期，第一財經25日報導揭露中國機器人產業另一個面貌，2025年迄今計29家機器人公司倒閉，其中數家涉及勞資糾紛。這些機器人公司大多成立在2017年前後、2021年前後，當時市場對於機器人產業預期升溫，資金大量湧入。

宇樹科技人形機器人在2025年第一次登上央視春晚，具身智慧技術受到廣大關注，再次吸引眾多資本投入；前一波受到資金擁戴的機器人公司沒有撐過週期，已經破產解散。