陸委會發言人梁文傑今天表示，今年前10個月，台商赴陸投資占整體對外投資的比重已經降到1.1%。2013年這個比重曾經高達83%，現在降到1.1%，「降的比重非常驚人」。

中國大陸國台辦日前與中國進出口銀行簽署「十五五時期促進兩岸融合發展金融合作協議」。

陸委會此前表示，今年前10個月台商赴中國大陸投資，占整體對外投資比重已經下降至1.1%。不過，國台辦昨天引用兩岸貿易數據指出，今年前10個月兩岸貿易額年增32%，並聲稱任何唱衰、抹黑兩岸經濟合作，圖謀脫鉤斷鏈的政治操作，都違背事實。

梁文傑今天在例行記者會上回應，「赴陸投資」與「兩岸貿易」是兩件完全不同的事情。

梁文傑說，台商赴陸投資確實逐年下降，主要原因是台灣對東南亞國家及美國的投資成長非常迅速。另外，考量到赴陸投資風險，以及產業結構的變化，台商赴陸投資減少很多。

他說，今年前10個月，台商赴陸投資占整體對外投資的比重已經降到1.1%。2013年，這個比重曾經高達83%，現在降到1.1%，降的比重非常驚人。

梁文傑強調，投資與貿易是不一樣的。近年兩岸貿易額增加，主要因為人工智慧（AI）與半導體需求大增。此外，AI與半導體價格暴漲，同樣的量因為價格暴漲，貿易額看起來就會激增。

梁文傑說，投資與貿易是兩件不同的事情。對岸應該是注意到台商對陸投資確實減少很多，才會提出中國進出口銀行提供台商融資貸款等措施。這正好符合觀察，如果不是因為台商投資大幅減少，他們也不會提出這樣的政策，希望留住台商。