小鵬科技25日在廣東發表小鵬高階通用人形機器人IRON，讓不少人驚豔的是，IRON在現場帶來了一場無腳本的公開對話，和小鵬科技創始人何小鵬面對面交流，所有應答都由機器人實時自主生成，並開啟了自己的中英文演講，還有25到40°C的手掌溫度。IRON還能幽默互動，當媒體問它「自己和何小鵬誰更聰明」，它回答：各有所長。小鵬集團董事長何小鵬表示，IRON能適應不同崗位需求，瞄準真實工作場景。

2026-11-26 14:27