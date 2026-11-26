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亞泥中國睽違12年啟新窯 置換熟料產能減1/3
亞洲水泥旗下亞泥中國睽違12年再啟新窯，湖北黃岡亞東第2條熟料生產線25日點火試產，預計2027年1月量產，量產後年產值估達人民幣10億元；此為亞泥中國以3條舊窯置換1條新窯，置換後熟料日產能減少約1/3，並布局低鹼水泥及鐵路工程用特種水泥市場。
亞泥今天透過新聞稿指出，這是亞泥中國繼2014年2月江西廠水泥窯啟用後，再有新窯點火。
亞泥中國表示，此次採「減量置換」模式，將湖北亞東2條日產4200噸及武漢亞鑫1條日產2500噸舊窯為置換來源；3條舊線合計日產1萬900噸熟料產能，按1.5比1比例置換，新線核定日產熟料7266噸，年產水泥270萬噸。
亞泥中國執行長張振崑指出，受房地產及基礎建設投資下滑影響，預估未來5年中國大陸水泥產量將減少29%，產業整併勢在必行。
亞泥中國表示，置換後新產線生產的熟料，主要供應湖北亞東陽邏廠，研磨製成水泥。
另外是生產低鹼熟料、低鹼水泥與鐵路工程用特種水泥，其中低鹼熟料供應揚州研磨廠，低鹼水泥用於拓展揚州、蘇北及出口市場；鐵路工程用特種水泥則鎖定高速鐵路、橋梁、隧道及軌道工程等需求，加上原有洋房牌水泥，以提升市場競爭力。
張振崑表示，亞泥中國將持續優化產線、打造綠色智慧工廠，並拓展海外熟料銷售、提高自有船運比例，發展多元高品質混凝土產品，布局航運及太陽能發電，延伸產業鏈，為營運開創新動能。
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