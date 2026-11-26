美國公佈針對結構性產能過剩的301調查報告，擬對中國等14個主要貿易伙伴加徵關稅。大陸商務部對此表示堅決反對，並敦促美國糾正錯誤做法，通過對話協商解決問題。

據中國商務部網站消息，商務部新聞發言人何亞東星期四（11月26日）在例行新聞發佈會上說，美301調查是典型的單邊主義行為，嚴重破壞國際經濟秩序，嚴重違反世貿組織規則，中國對此堅決反對。

何亞東敦促美國糾正錯誤做法，回到通過對話協商解決問題的正確軌道上來，並稱中國將密切關注事態進展，保留採取必要措施的權利，堅決捍衛自身正當權益。

美國在展開數月301調查後，星期三（11月25日）提出對貿易伙伴加徵新關稅的方案，建議對中國大陸商品徵收20%的關稅。彭博社引述一名美國高級官員說，這一稅率符合中國此前與川普政府達成的協議，但若兩國貿易談判破裂，稅率可能翻倍至40%。

美國最高法院此前推翻了對中國及數十個其他經濟體商品加徵的關稅，新方案是川普政府恢復其大規模關稅議程的最新舉措。據彭博經濟研究估算，這項提案將使中國商品面臨的平均實際關稅稅率達到約31%，接近最高法院裁決前的水平。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天（25日）表示，所謂「產能過剩」是偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄。

郭嘉昆強調，中方在處理中美經貿問題上的立場一貫明確，關稅戰、貿易戰不符合任何一方的利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。郭嘉昆表示，中美雙方應當共同落實好兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢。