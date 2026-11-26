歐盟今天公告將中企玉沙集團移出涉俄出口管制制裁清單。中國商務部表示，中方也正在評估移出被列入出口管制名單的歐盟企業。有報導指出，這項制裁交換對象包括荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）的德國供應商。

中國商務部新聞發言人今天在官網發布，對歐方解除對玉沙集團的制裁措施表示歡迎，並希望歐方繼續將更多中國企業移出制裁清單。

他說，近期，中方已收到相關歐盟企業移出出口管制管控名單的書面申請，正進行評估，並履行移單審查程序。但中方未指名是哪家企業。

俄烏戰爭開打逾4年，歐盟迄今已提出22輪對俄羅斯制裁方案，其中已有數十家中企和金融機構受到波及。中國商務部也曾將多家歐洲企業或實體列入出口管制管控名單。

玉沙集團是湖北紡織企業，2025年2月被歐盟列入制裁清單。

港媒南華早報（SCMP）10月報導，多名知情人士透露，在當月舉行的中歐高級別經貿磋商中，雙方討論了一項涉及企業出口管制的解決方案：歐盟考慮將玉莎集團從制裁名單中移除，中方則有望解除對德國高階材料供應商Sindlhauser Materials的出口限制。

報導說，Sindlhauser是ASML的供應商。此前，中方實施的出口管制措施使其難以獲得稀土等關鍵礦產，企業經營面臨壓力。