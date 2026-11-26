據央視新聞客戶端，大陸工信部日前聯合國家網信辦、國家發改委印發《新一代通訊網建設實施方案》。 《方案》要求，到2030年，建成覆蓋完善、性能領先的新一代通訊網。基礎網絡發展水準持續領先，空間網絡形成全球服務能力，國際網路韌性明顯提升，融合網路實現規模化發展。

新一代通訊網是以5G-A/6G、萬兆光網、衛星網路為核心支撐，以高速泛在、天地一體、雲端網融合為關鍵特徵的智慧化綜合數位資訊基礎設施，提供感知、傳輸、儲存、運算、智慧等綜合資訊服務。 《實施方案》提出，要主動適應和賦能人工智慧創新發展，堅持應用牽引、適度超前，系統建強基礎網絡、空間網絡、國際網路、融合網路四張網路，全面提升全局智慧、安全韌性、綠色低碳三項能力。

專家指出，新一代通訊網建置並非推倒重來，《實施方案》盤活現有網路資產、釋放存量效能，精準布局新興賽道、培育增量動能。中國大陸已建成全球規模最大的資訊通訊網絡，適度超前建設空天地海一體化、通感算智一體化的新一代通訊網，對於推動通訊網路加速演進、搶占數位產業變革制高點、支撐經濟社會高品質發展具有重要意義。