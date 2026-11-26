中國快時尚希音（Shein）第3季營收年減5.9%。營收下滑主要受到歐盟取消小額包裹進口關稅豁免政策調整影響，希音第3季來自歐洲淨收入年減27.6%。

希音25日發布第3季財報，希音創辦人許仰天首次出席財報電話會議。

據澎湃新聞、第一財經報導，財報數據顯示，希音第3季淨收入約103億美元（約新台幣3296億元），年減5.9%，經調整淨利潤達7.9億美元，年增26.8%、季增246.5%，占淨收入7.7%；剔除一次性因素後，經調整淨利潤占淨收入比重為4.7%。

希音第3季淨收入下滑主要是來自歐洲淨收入減少，不過被其他地區淨收入持續成長抵消。希音第3季來自歐洲淨收入為29.77億美元，年減27.6%。

希音第3季在美國淨收入呈現負成長。財報顯示，希音第3季來自美國淨收入由26.14億美元降至23.69億美元，年減9.4%。

財報表示，主要受到歐盟取消低價值貨物150歐元進口關稅豁免與希音提高產品售價、削減線上廣告支出影響，導致銷售量下降。

許仰天在會議上表示，歐洲市場第3季規模降低在管理層預期之內，預計未來幾季歐洲市場會持續承壓，真正逐步復甦必須等到2027年下半年，屆時大部分配送都會透過「小額快備」模式來做，預期歐盟的長期年營收成長將逾10%。

「我們認為所有地區都是有增長空間的。不過隨著時間推移，我們會更加多元化，降低對單一地區的依賴性」，許仰天表示，目前成長最快的是歐美以外地區，尤其是部分拉美國家持續成長；中東市場也在逐步復甦。

希音過往以企業對顧客，即B2C（Business-to-Consumer）直郵為主，現在逐步轉向B2B2C（Business-to-Business-to-Consumer）模式，先將商品集中運往歐洲，再透過當地倉庫分揀、包裝、配送給消費者，希音將這套模式稱作「小額快備」。