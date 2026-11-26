青年台商陳閔富帶領的華徽新材料主攻電池隔膜，他看準了大陸地方產業政策利多，發揮自己技術優勢，立基廣西，除了供應當地大廠外，也看準廣西平陸運河、政策外溢效應，有望往東南亞發展。

華徽新材料核心產品覆蓋鋰鈉離子電池隔膜、微奈米級活性碳酸鈣粉體及高端塗層功能材料。公司總經理陳閔富本身是桂林女婿，2010年來到廣西南寧。創業初期從微奈米級碳酸鈣粉體研發、生產切入，深耕表面活化改性技術十餘年，逐步實現從功能性填料到鋰鈉離子電池隔膜核心基材的產業延伸，目前也布局人形機器人仿生皮膚材料等前沿應用賽道，持續拓展新材料應用邊界。

此外，目前電池業儲能增長快速，陳閔富說這剛好契合華徽新材料的生產製程，因為他們製程涵蓋乾法跟濕法。且碳酸鈣粉材料產品多元，也可作為隔熱塗層，擁有多元產品才能跟客戶取得議價權。

陳閔富說，他們電池隔膜經過新能源車一些大廠驗證，公司供應材料給到大廠，由他們做成隔膜給比亞迪或是大陸一線電子企業。近期寧德時代也正在與他們洽談合作。

會選擇廣西，除其為碳酸鈣原料基地之一，陳閔富看到廣西外部環境近年利多，包括平陸運河的開通運營能讓綜合物流成本降低18%-30%，對於開發越南、東南亞市場有大幫助；另外，比亞迪旗下弗迪電池在南寧設廠、陸知名電池企業國軒高科也在廣西柳州設廠，所以選擇在廣西找定位。

對於公司在廣西的角色，他說，廣西要做產品隔膜需要掌握兩個參數，其一是材料，目前隔膜主要從南韓買大韓公司的母粒，跟大陸國內價差每噸在人民幣3,000元至5,000元左右，掌握前端材料，才有可能降本、甚至維持良率；其二是設備，投入一條設備約需人民幣億元，成本大，所以華徽新材料做材料端，跟央企桂林電子科學院設備合作，如果設備有損壞，可以就近供應，捨去長距離運輸交通成本。

2026年下半年華徽新材成功引入港資東北亞國際的投資，雙方計劃在南寧市投資約人民幣5億元，重點布局鋰鈉離子電池隔膜、高端塗層功能材料、微奈米級功能性粉體及下游應用端產成品等新材料生產項目，進一步擴充產能規模，完善高端產品矩陣。

陳閔富表示，目前公司毛利率都能維持在30%以上，但與毛利最相關的在於良率的穩定性，需要前端材料穩定不出問題，設備能連續運轉，一旦停機會很麻煩。「但產品也不能硬趕工」陳閔富說，因為良率很重要，良率如果低了，可能會拉高成本，他們強調成本，而要降低成本並不在於材料，而在於生產製程，如果製程穩定，可以生產出的量完全不同。