受上游記憶體成本持續高漲影響，陸媒引述供應鏈消息報導，大陸多家主流手機品牌近期陸續下調明（2027）年出貨目標，其中小米、vivo下調幅度都超過兩成，以應對成本壓力及需求不確定性。

具體來看，小米將2026年智慧手機出貨目標定為1.2億支，2027年下調至9,000萬支，年減25%；OPPO 2026年出貨目標1.05億支，2027年下調至9,000萬支，年減14%；vivo 2026年出貨目標8,500萬支，2027年下調至6,000萬支，年減29%；華為2027年出貨目標下修至5,000萬支以下，較2026年6,000萬支減少超過16%。

榮耀是一眾手機廠商中唯一未下調預期的，2027年出貨目標維持在5,000萬支，與2026年持平。在同業普遍收縮背景下，這一目標與其近兩個月終端表現相互印證。

此輪調整壓力直接來自上游記憶體。研調機構Counterpoint Research最新研究指出，記憶體在特定高階旗艦手機的物料清單（BoM）成本占比，已從2025年初約13%攀升至超過40%，迫使手機品牌重新調整定價與產品策略。

Counterpoint副總監Brady Wang指出，AI伺服器需求已推動傳統DRAM均價達到歷史高位，這將為邊緣運算相關的硬體及終端產品帶來一定壓力。

高盛預計，2027年全球DRAM供應缺口將達5.1%，為過去15年以上最嚴重的供應短缺之一；記憶體成本上升將持續抑制終端需求，預計2027年智慧型手機NAND需求將下降2%。另外，2028年全球DRAM供需缺口將收窄至1.2%，傳統DRAM和NAND價格可能雙雙回落約20%。這代表廠商此輪集體下調更像是周期中的防守姿態，2027年的出貨目標，仍可能在年內的某個時點再次被修正。