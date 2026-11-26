在西藏吉隆口岸遭土石流沖毀後，西藏官方表示，「十五五」期間，西藏將提升口岸通關能力，調整優化樟木口岸功能布局，完善里孜口岸設施，保持普蘭口岸正常運轉，發揮航空口岸在蟲草等高價值貨物出口方面作用。

中新社報導，西藏自治區商務和供銷合作社發展「十五五」規畫發布會廿四日在拉薩市舉行，會上披露上述消息。

值得注意的是，日前大陸中國人民對外友好協會會長楊萬明率團訪問尼泊爾，分別會見尼眾議院議長阿亞爾、外交部長希西爾、加德滿都大都市代理市長丹戈爾、巴德崗市長普拉賈帕蒂等中央和地方政府、議會負責人。而尼泊爾官媒The Rising Nepal旋即披露，外長希西爾請求楊萬明立即重開樟木口岸，理由是吉隆口岸因八月廿六日土石流災害沖毀而關閉，而其餘通往中國的喜馬拉雅高海拔口岸又因嚴寒難以全年通行。會見中，楊萬明表示將為此與有關方面協調推進。

同時，發布會解讀了「西藏自治區商務發展『十五五』規畫」、「西藏自治區『十五五』時期供銷合作社發展規畫」。商務發展方面，到二○三○年，西藏社會消費品零售總額達人民幣一千五百億元左右、年均增長百分之六點五左右，網上商品零售額達到三百四十億元、年均增長百分之八，特色優勢產品出口額年均增長百分之十，口岸進出口貨運量達到廿萬噸，對外投資額累計達到一點五億美元。