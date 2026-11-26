據大陸國家統計局最新數據，二○二六年九月大陸工業企業應收帳款總額逼近人民幣卅兆元，汽車製造業應收帳款近人民幣三兆元，周轉天數達一百天，較二○二○年拉長卅四天。在價格戰與新能源高研發投入雙重擠壓下，整車企業利潤率僅百分之三點三，被迫將資金壓力向中上游供應商轉嫁，導致產業鏈資金極度緊繃。

華爾街見聞報導，二○二六年九月末，工業企業與製造業應收帳款周轉天數分別達七十六天和七十八天，應收帳款總額逼近人民幣卅兆元。其中，中游的一○二天與下游的九十二天帳期較往年持續拉長，創歷史新高。

作為國民經濟的支柱產業，汽車製造業的數據尤為引人注目，二○二六年九月末，汽車製造業應收帳款逼近人民幣三兆元（約新台幣十四兆元）大關，周轉天數高懸在一百天，與上年相比增加十一天。對比歷史數據，二○二○年汽車行業的應收帳款周轉天數為六十六天，在當時甚至優於電腦通訊電子設備業的九十天，堪稱「優等生」。短短幾年間，汽車行業帳期大幅拉長卅四天，已逼近電腦通信電子的一○五天和醫藥製造的一○四天。

乘聯分會秘書長崔東樹指出，這組看似枯燥的財務數據，實際上精準折射出了當前汽車產業轉型期特有的「結構性陣痛」。在終端慘烈的價格戰與新能源高研發投入的雙重擠壓下，整車企業利潤極度承壓，前九個月利潤下滑百分之廿三，銷售利潤率僅百分之三點三。為了自保，產業鏈資金流呈現出明顯的「向鏈主集中」特徵，部分主廠將資金壓力向中上游供應商傳導，強壓庫存、拉長帳期。

前述數據精準戳中了當前產業「反內捲」的痛點，整車在流血，中游在墊資，汽車行業近人民幣三兆元的應收帳款餘額，說明汽車產業鏈的資金流轉正處於極度緊繃狀態。