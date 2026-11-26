受上游記憶體成本持續高漲影響，多數手機廠商下調明年出貨目標，其中以vivo二○二六年出貨目標約八千五百萬支，二○二七年下調至約六千萬支，年減百分之廿九最高。榮耀是主要廠商中唯一未下調預期，二○二七年出貨目標維持在約五千萬支，與二○二六年持平。

界面新聞報導，vivo二○二六年出貨目標約八千五百萬支，二○二七年下調至約六千萬支，年減百分之廿九。小米將二○二六年智慧型手機出貨目標定為約一點二億支，二○二七年下調至約九千萬支，年減百分之廿五。聯想（以摩托羅拉為主）二○二六年出貨目標約五千萬支，二○二七年下調至約四千萬支，年減百分之廿。

華為二○二七年出貨目標下修至約五千萬支以下，較二○二六年約六千萬支，減少超過百分之十六。OPPO二○二六年出貨目標約一點○五億支，二○二七年下調至約九千萬支，年減百分之十四。傳音二○二六年出貨目標約六千六百萬支，二○二七年下修至約五千八百萬支，年減百分之十二。

三星二○二六年出貨目標約二點三二億支，二○二七年下修至約二點一億支，年減百分之九點五。蘋果二○二六年出貨目標約二點三三億支，二○二七年下修至約二點二億支，年減百分之五點六。

榮耀是主要廠商中唯一未下調預期，這與其近二個月的表現相互印證。財新援引ＩＤＣ數據指，今年第三季榮耀是中國區主要廠商中唯一出貨量與上季相比增長的品牌。

此輪目標調整的壓力來自上游記憶體。據Counterpoint Research在十一月六日發布的全球儲存市場追蹤報告，二○二六年第三季ＤＲＡＭ市場營收年增百分之三六九、接近二千億美元。Counterpoint副總監Brady Wang指出，ＡＩ伺服器需求已推動傳統ＤＲＡＭ均價達到歷史高位。

榮耀ＣＥＯ李健透露，今年記憶體價格飛漲，行業成本壓力持續加大，為守住價格，行業裡很多產品不得不做出取捨，有的晶片往回退，有的影像往回退，有的記憶體往回退，靠規格拼湊來找平衡。