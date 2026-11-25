大陸顯示面板龍頭企業京東方，正尋求收購維信諾。韓媒引述消息人士的話透露，京東方最初僅計畫收購維信諾旗下的一條OLED生產線，但近期雙方的談判內容已擴大至可能收購整個公司。此次收購的具體範圍預計將在12月最終確定。

如最終收購成功落地，這可能會是大陸顯示面板行業有史以來最大規模的併購案，也是大陸OLED領域史無前例的首次巨頭級整合。

韓媒「The Elec」報導，據稱，京東方高層管理人員已於上周與合肥市政府官員舉行會面，商討收購維信諾的可能性。

目前，維信諾在江蘇昆山、河北固安和安徽合肥三地布局多條OLED產線，但上市公司對各產線營運主體的控制權存在顯著差異。

以昆山基地為例，是5.5代OLED產線，維信諾直接及間接控制營運主體96%的股份。

固安基地是6代OLED產線，維信諾合計持有營運主體（固安雲穀）79.3%的股份，其中直接持股53.7%，間接持股25.6%。

合肥V3產線則是6代OLED產線，三家與合肥方面相關的投資機構各持有營運主體合肥維信諾科技27.2%的股份，合計持股 81.8%；上市公司維信諾僅持股18.1%。

合肥V5產線，是在建8.5代IT用OLED產線，股權結構與V3類似，上市公司維信諾持股 37.7%，而合肥建翔投資與合肥鑫城控股各持股31.1%，合計持股 62.2%。

實際上，自2022年底起，維信諾曾試圖以約人民幣65.6億元的價格，從合肥方面投資者手中收購V3工廠另外40.9%的股權，但該計畫已於去年10月宣告放棄。

財務資料顯示，2021年至2025年，維信諾已連續五年虧損。2025年虧損人民幣23.8億元；而今年前三季度，虧損額已擴大至人民幣24.3億元。截至今年9月底，維信諾總負債達 人民幣407.3億元，其中短期借款及一年內到期的非流動負債合計約 182億元 人民幣，短期償債壓力巨大。

與此同時，今年9月，維信諾擬向昆山源創投資集團定向增發募資最高人民幣30億元，後者計畫借此將持股比例從9.4%提升至30.3%以取得控制權，但該議案在10月23日的股東大會上遭到股東否決。

合肥建投原計劃以約人民幣29億元收購維信諾控制權，該方案同樣於今年9月被取消。

能否在短期內獲得新的資金輸血，將成為決定維信諾命運的勝負手。一位行業人士指出：「如果維信諾能籌集到人民幣46億元，就有能力維持對公司的控制權；但如果無法在一個月內獲得所需資金，此次收購便有可能正式落地」。