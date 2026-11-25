大陸民航業獲利復甦緩慢，傳大陸民航監管部門正研究從2027年起，對產業展開大規模整合，包括推動規模較小、陷入虧損的航空公司合併或重組，以改善產業獲利狀況。相關措施可能影響中國航空公司向波音及空中巴士採購新客機。

香港南華早報報導，一名大型國有航空公司的知情人士透露，根據大陸民用航空局正在考慮的計劃，到2030年，大陸境內航空公司的總數可能因合併而減少。不過，目前尚不清楚民航局是否會為航司數量設定上限。

知情人士說，民航局也可能提高新成立客運航空公司的註冊資本門檻及其他准入要求，並針對合併、重組、解散和清算制定官方指引，加強監管，進一步明確行業退出機制。

另一名知情人士說，一些曾獲地方政府支持、以所在城市命名的小型航司負債沉重，可能成為合併對象。「如果找不到買家，或無法從主要股東獲得足夠資金，其中一些公司最終可能倒閉，就像美國精神航空一樣」。

知情人士並指出，如果大陸三大航空公司吸收較小的競爭對手，可能需要重新評估向波音和空中巴士購買飛機的計畫。

目前大陸航空業仍面臨獲利壓力。大陸三大航司—中國國航、東方航空和南方航空的第3季業績均遠遜於去年同期。

路透報導，第3季涵蓋暑期出行高峰，通常是航司獲利最豐厚的時期，但航空燃油成本飆升、境內機票價格疲弱，以及颱風造成的營運中斷，均拖累了業績。三家航司均指出，燃油價格大幅上漲影響了業績。