中國工程院院士鄔賀銓25日表示，未來6G的流量增長主要來自終端結構的調整，可能出現沉浸式的終端、機器的流量等等。「單靠手機本身是撐不起這個流量的，也帶不起世代的成長」。

按照國際標準化組織制定的時間表，首版6G國際標準預計2029年上半年發布，2027年上半年將完成6G標準基礎研究工作，目前6G技術標準研究已進入衝刺階段。

IT之家報導，鄔賀銓指出，6G主要有六大應用場景，其中沉浸式寬頻、泛在連接、超可靠低時延通信三種應用場景基本是5G現有業務的擴展，而AI原生的網路智慧、通感一體、星地連接這三大場景分別面向「通智」「通感」應用「空天」三類新領域領域。

鄔賀銓認為，「ToC」的應用主要是著重於頻寬是6G商用收入的重要支柱，但成長有限；「ToB」的應用可能是多角度的，不僅是頻寬，還有延遲、可靠性、同步等。需要6G在同一套標準下，同時支持ToC和ToB的應用。

中國工程院院士、上海交通大學講席教授張文軍表示，6G需要找到新的商業化路徑，生成式互動視訊或將成為6G重要的業務驅動力，該業務對網路能力、高效運算能力都提出了新的要求。

大陸工信部24日在上海正式啟動6G創新發展部省協同試點，北京、河北、上海、江蘇、浙江、安徽、湖北、廣東8 個省市獲批開展6G 試點工作。

6G部省協同試點的重點任務，是在國家層級體系布局基礎上，因地制宜，圍繞新型終端、關鍵晶片裝置、儀器儀表、衛星互聯網等6G關聯產業，面向沉浸式通訊、工業製造、低空經濟、海洋經濟等6G 潛在應用場景加強攻關，形成全大陸6G「一盤棋」發展。