浙江省委宣傳部旗下微信公眾號「浙江宣傳」連續3天發文對中國經濟形勢發表評論，今天批評一些境外媒體和中國自媒體熱衷於拿中國房地產做文章，並指稱房價下跌雖然導致部分家庭資產縮水，但也減輕了年輕人的購房負擔。

浙江宣傳今天以「借房地產唱衰中國經濟，錯在哪」為題發表評論，首先承認在經濟結構調整過程中，確實有一部分人的利益受到損失。但把房地產承壓放大成中國經濟崩潰的證據，把普通人的境遇包裝成唱衰整個國民經濟的素材，「不符合國民經濟實際，對每個具體的人也不利」。

評論指，房價下跌雖然使部分業主資產縮水，但對尚未購房、正在存頭期款的年輕人而言，也意味著購屋門檻降低、房貸負擔減輕。評論還稱，房地產市場調整雖帶來短期陣痛，卻有助於減少投機、化解金融風險。

評論還反駁以房價跌幅衡量經濟表現的做法，並稱房地產市場是否健康，還須綜合考量成交量是否穩定、庫存與銷售速度是否合理、中古屋換屋市場是否持續運作、保障性住房建設進度、新建住宅品質，以及金融風險是否逐步化解等。不能僅憑個別地區或某類房源價格下跌，斷言「房地產市場不行了」。

這是「浙江宣傳」連續第3天就中國經濟形勢發表評論。該公眾號在23日發表「中國消費降級是偽命題」，稱實體商場客流減少、奢侈品銷量下降等現象，反映的是消費結構調整，而非整體消費活力衰退。

24日「浙江宣傳」又發表「『體感溫差』是怎麼來的」，探討經濟數據與民眾實際感受之間的落差，承認房地產投資下滑、部分家庭資產縮水及就業競爭加劇等問題確實存在，但認為這些困難不能完全代表中國整體經濟狀況。