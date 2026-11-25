大陸電信設備商華為在美國一起涉及伊朗業務及竊取商業機密的重大刑事案件中，被紐約布魯克林聯邦陪審團裁定十項罪名成立，涉及欺騙銀行隱瞞伊朗業務，以及串謀竊取美國企業商業機密等指控。華為對裁決表示失望，並稱預計將提出上訴。

路透和法新社報導，陪審團對華為面對的12項刑事控罪中，裁定當中十項罪名成立。但較為嚴重的串謀從事有組織犯罪罪，以及串謀妨礙司法公正罪均不成立。

這場審訊歷時11周，檢方和辯方分別傳喚超過60名和15名證人。美國聯邦地方法院法官唐納利（Ann Donnelly）定於2027年9月14日進行量刑宣判，屆時華為面臨何種處罰尚不明朗。

華為代表律師赫伯利格（Brian Heberlig）表示，公司對判決結果感到失望，華為絕對會提出上訴。他指出，「串謀從事有組織犯罪」的罪名不成立，印證了華為「秉持誠信的合規文化」，也可能對最終處罰產生重大影響。他表明，華為預計將提出上訴。

這起案件可追溯至2018年12月，當時華為總裁任正非之女、公司財務長孟晚舟應美國要求在加拿大被捕，引發涉及中美加三國的外交危機。

美國檢方指控孟晚舟在華為伊朗業務問題上誤導匯豐銀行，使華為得以違反美國制裁規定，進行涉及伊朗的美元資金交易。孟晚舟在加拿大經歷近三年的引渡司法程序後，於2021年與美國檢方達成暫緩起訴協議並返回大陸，美方隨後撤銷對她的指控。

美國檢方2018年指控華為在伊朗業務問題上誤導匯豐銀行、渣打銀行和法國巴黎銀行，並於2020年追加多項指控，指華為在長達20年的時間裡串謀竊取美國科技企業的商業機密。

檢方在庭審期間列舉多起涉嫌竊取技術的事件，包括美國思科公司的路由器原始碼、無線通訊企業Quintel的天線技術等。

陪審團還在庭審中觀看了一段影片。檢方稱，影片顯示一名華為員工將美國電信業者T-Mobile測試機器人的零件偷偷放入自己的背包。陪審團也聽取了有關一名華為工程師在展會上潛入日本富士通展位、拍攝一款設備的證詞。

華為在庭審期間堅決否認有不當行為。赫伯利格指責檢方選擇性地列舉少數彼此不相關的事件，試圖證明華為存在長達20年的犯罪共謀，並強調華為的成功源於辛勤工作、創新和研發投入。

辯方也主張，匯豐銀行及其他銀行早已知曉華為在伊朗的業務，並且競相爭取與華為合作。

華為25日也發聲明說，美國方面的指控「缺乏法律和事實依據」。 「我們將全面審查相關判決，並採取一切必要的法律行動，維護自身權益。」

美國政府2019年以國家安全風險為由將華為列入貿易黑名單，限制華為取得美國技術，並敦促其他國家不要在5G通訊網路建置中採用華為設備。

不過，專家指出，這起訴訟並未削弱華為的業務。華為近年來不斷拓展業務版圖，並已成為中國推動人工智慧（AI）產業發展的關鍵企業之一。