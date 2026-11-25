大陸科技巨頭阿里巴巴據報正與投資銀行磋商，考慮明年在離岸市場發行人民幣和美元債券，以籌集資金支持人工智慧（AI）投資。

彭博引述知情人士的話報導，阿里巴巴已與投資銀行展開初步洽談，評估發行可能以離岸人民幣和美元計價的債券。目前磋商仍處於初步階段，具體安排可能會改變。企業在最終決定發債時間時，通常會考慮市場波動等因素。

隨著全球科技企業競相擴大AI基礎設施投資，越來越多企業選擇透過資本市場籌資。今年10月，大陸科技巨頭騰訊透過發行人民幣及美元債券，籌集近57億美元（約新台幣1,815億元），以支持不斷增加的AI投資。

知情人士指出，在推動潛在的海外債券發行計畫之前，阿里巴巴一直在爭取獲得大陸國家發改委的相關債務額度。

阿里巴巴上星期公布季度業績，顯示集團為推動AI發展計畫而加速資本支出。儘管該公司今年8月已透過香港市場破紀錄的股份配售籌集102億美元，但第3季資本支出仍年增60%，達到約人民幣505億元。

公司指出，支出增加主要源於算力規模迅速擴張，以及支持旗下通義千問（Qwen）大模型和未來AI代理應用普及所需的硬件建設。

阿里巴巴還表示，美國出口管制及供應鏈限制導致晶片零件成本持續上升。為應對相關硬體瓶頸，已承諾未來三年投入超過530億美元，打造涵蓋AI模型、晶片及相關服務的完整生態體系。

為推動半導體自主化，阿里巴巴計劃將旗下平頭哥（T-Head）在香港分拆上市。分拆後，平頭哥將可直接進入資本市場融資，以研發可替代美國硬件的本土方案。