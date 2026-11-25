大陸低空經濟有新突破。一輛無機翼、無外露螺旋槳的「無翼飛行汽車」，日前於湖南試飛成功，機身可垂直起降、空中飛行，落地後也可以像一般汽車於路面行駛，並載重逾百公斤。未來可應用於山區緊急物流、醫療急救、消防救援等低空出行等領域。

研發商中飛創智技術總監楊陽稱，後續將迭代開發2至4人、6至8人、12至15人系列機型，滿足不同市場需求。「該產品未來可覆蓋山區緊急物流、醫療急救、消防救援、警務巡邏、航空測繪、跨海運輸及個人低空出行等領域，為城市空中交通商業化探索新路徑。」

瀟湘晨報報導，這次試飛的單人原型機項目，現已完成最大起飛重量5.5噸、有效載荷2噸的技術設計。

該原型機採用多層向量涵道風扇動力系統，動力單元全部內置，無外露槳葉，從根源上規避了旋翼外露帶來的安全隱患。透過涵道向量推力整合產生升力並完成姿態控制，無需跑道即可實現垂直起降和空中懸停，空地模式切換平順，適配多種複雜作業場景。

齊魯晚報報導，目前市面上常見的飛行車大多採用固定翼搭配螺旋槳，或是多旋翼結構。但無論哪種方式，人們通常都能看到機身外部的螺旋槳，而中飛創智將所有風扇槳葉都隱藏在了機身內部。

楊陽解釋稱，這款無翼飛車的風扇在涵道內部立體堆疊，涵道當中有一級、二級、三級三層風扇，透過多層風扇配合，在不增加涵道面積的情況下提高推力。

根據公司測試，開發的一套重約5公斤的涵道風扇能夠產生約50公斤的推力，相當於自身重量的10倍；值得一提的是，先前特斯拉Roadster在飛行展示中也運用了涵道風扇的相關技術。

楊陽指出，Roadster利用冷氣體推進器產生騰空推力，底盤風扇則透過形成負壓來增加抓地力，風扇並不能提供飛行動力。而我們的涵道風扇直接向下推動空氣，能為飛行提供直接動力。

在核心參數方面，此原型機最大起飛重量280公斤，有效載荷120公斤;地面最高行駛速度每小時80公里，空中最大飛行速度每小時150公里;最大飛行高度3000公尺，常規作業高度100公尺;航程可達300公里。

目前，原型機已順利通過小試，正式進入量產前的中試驗證階段（進入大規模量產前，透過中等規模或小批量試製進行的驗證環節）。中試基地投用後，工程將在長沙經開區持續進行整機測試與量產籌備，帶動複合新材料、精密加工、航電系統、汽車智造等上下游產業協同發展，推動低空裝備技術成果在園區轉化落地。