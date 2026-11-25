國際金價近期持續走弱，從今年1月創下的歷史高點以來，累計跌幅已超過36%，倫敦現貨黃金價格跌破每盎司3,600美元關卡，帶動大陸民眾逢低購金。本報記者近日走訪上海黃金交易據點，發現金價下跌吸引不少消費者進場，也有人暫緩購買、等待進一步下跌。不過，面對近期金價大幅波動，上海黃金交易所及大陸多家銀行接連發布風險提示，提醒投資人理性交易、控制倉位。

國際金價近期急跌，接連失守3,900至3,600美元關口。倫敦現貨黃金盤中11月20日一度跌至每盎司3,514美元，探一年多來新低。路透指，25日現貨黃金一度報每盎司3,544.54美元，仍在3,600美元關卡下方震盪，反映市場對美國聯準會利率政策的預期持續牽動金價走勢。

同時，上海黃金交易所Au99.99合約25日盤中最低跌至每克人民幣758.01元（下同），最新報價也在每克760元上下。多家大陸品牌足金飾品報價較年內高點每克跌逾600元，跌超三成。

金價下跌帶動消費者逢低購金。本報記者近日走訪上海幾個黃金交易據點，24日在豫園紫錦城珠寶交易中心看到，儘管是上班日，仍有不少消費者選購；23日南京路上的金飾店也湧入人潮。有店員向記者說，近幾日人多時，單一櫃台前有近20至30人，「很多人怕錯過這個價格就沒有了，因為跌得快、漲得也快」，部分商家也推出工費折扣吸引消費者。

不過，上觀新聞提到，也有消費者選擇觀望，有人帶著100多克舊金飾以舊換新，也有人暫緩購買。業者說，金價下跌帶動部分購金需求釋出，但價格波動也讓部分消費者對進場時機有所猶豫。大陸其他城市也出現投資金條搶購情況，北京部分金店開門不到兩小時，投資金條便已售罄。

面對金價波動，上海黃金交易所23日發布通知，要求會員單位密切關注市場行情、完善風險應急預案，並提醒投資人做好風險防範、合理控制倉位。工商銀行、建設銀行及招商銀行早已於20日發布風險提示，提醒投資人理性控制倉位，避免短期投機或跟風交易。

東方金誠研究發展部高級副總監瞿瑞分析，美國通膨高於預期及聯準會釋出偏鷹訊號，推升升息預期、實際利率與美元指數，加上美股波動引發部分資金賣金補充保證金，進一步加劇金價跌勢。瑞銀報告則指，美國就業及通膨數據偏強，黃金2027年首季或面臨不利因素。

展望後市，招聯首席經濟學家董希淼認為，全球央行持續購金可支撐金價，2026年底前金價更可能呈寬幅震盪。他表示，金價反轉取決於聯準會是否轉向寬鬆，以及資金是否回流黃金市場；2027年金價壓力有望緩和，但反彈幅度仍有不確定性。