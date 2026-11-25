對於國務院台辦與中國進出口銀行簽署《「十五五」時期促進兩岸融合發展金融合作協議》，陸委會稱，台商已逐步調整全球布局，台商赴陸投資占整體對外投資比重今年前10月已降至1.1%。大陸國台辦發言人張晗25日表示，事實充分證明，深化兩岸經濟交流合作、整合發展是雙贏選擇，也是大勢所趨。任何唱衰抹黑兩岸經濟合作、圖謀「脫鉤斷鏈」的政治操弄，都違背事實、徒勞無功。

張晗指出，大陸產業門類齊全、供應鏈群集密集，經濟持續向新向優向發展，對台商台企具有強大的吸引力。今年1至10月，兩岸貿易額約3,400.32億美元，較去年同期成長32%；其中大陸對台出口約957.67億美元，大陸自台進口約2,442.65億美元，分別成長39.7%及29.2%。大陸台資集聚的多個省市台資經濟穩中有進，一批標誌性台企增資擴產，新興產業領域投資保持強勁勢頭。

張晗強調，事實充分證明，深化兩岸經濟交流合作、整合發展是雙贏選擇，也是大勢所趨。任何唱衰抹黑兩岸經濟合作、圖謀「脫鉤斷鍊」的政治操弄，都違背事實、徒勞無功。大陸始終是廣大台商投資發展的最佳選擇，我們將一如既往支持、歡迎台商台胞到大陸投資興業、紮根發展，願意率先同台灣同胞分享發展機遇，相信廣大台胞台商會在中國式現代化進程中開闢新的天地。

大陸國務院台辦與中國進出口銀行23日在北京簽署《「十五五」時期促進兩岸融合發展金融合作協議》。根據協議，中國進出口銀行將於「十五五」時期在支持廣大台商台企紮根大陸發展、涉台園區建設、大陸企業赴台投資、兩岸企業貿易往來、大陸台資企業參與共建「一帶一路」等方面加強綜合金融服務，提供融資支持。中國進出口銀行上海、重慶、湖北、廣東、福建、廈門分行與一批台資企業協會、台資企業現場簽署金融合作協議。