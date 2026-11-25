亞太經濟合作會議（APEC）在中國深圳舉行的峰會已經結束，這次會議意外地令一款廣州荔枝冰酒走紅，近來成為香港、大陸媒體報導的焦點。

綜合陸港媒體連日來的報導，APEC的歡迎晚宴於18日在深圳舉行，當晚有媒體拍攝到菜單上有這款荔枝冰酒，消息曝光後，立即引發大陸民眾對這款酒的搶購潮。

據報導，這款酒是廣州製造的一種果酒，生產商是廣州順昌源酒業；它成為晚宴飲用酒的消息傳出後兩小時內，順昌源接獲近5000張訂單並全線售罄，帶動網路商店單日營業額急升超過900倍。

星島日報今天在報導中引述順昌源創辦人林士瑩說，受惠這次國際曝光效應，公司保守估計明年營業額將飆升3倍，並指「在APEC爆紅是3個億都買不來的廣告效應」。

據報導，順昌源早於1997年建廠，初期主力生產青梅酒及糯米酒，早期一度遭遇產品滯銷與資金周轉困難，最艱難時曾連續3個月發不出工資。

2010年，公司為解決從化30萬畝荔枝的保鮮與加工難題，開始研發荔枝酒，但前5年銷情慘淡，年銷量不足2000瓶，更因反覆試製失敗而倒掉大量酒液。3年前，這款酒才正式命名為「荔枝冰酒」。

報導表示，隨著APEC晚宴菜單曝光，這款訂價人民幣178元（約新台幣880元）的荔枝冰酒，紅遍大陸。

在走紅之前，這款酒在網路商店的日銷售量只有幾百瓶，月銷約1萬瓶，但晚宴過後，訂單排山倒海，有工廠員工說，「現在一天產量已去到1、2萬瓶，相當於以前1個月銷量，但連續生產很多天都不夠發貨」。

相關員工說，廠房員工以前每天準時傍晚5時下班，現時每天需要工作12小時，連週末也要全體加班，公司則提供1.5倍加班費及食堂夜宵。

林士瑩預計，公司整體收入至少較去年上升3倍，不計算大陸業務，海外業務金額也達到100萬美元，公司正加緊研發半乾型及半甜型荔枝酒，以便拓展歐美市場。