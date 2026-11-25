受上游記憶體成本持續高漲影響，2027年主要手機廠商出貨目標於近期陸續落定，多數廠商選擇下調明年預期。其中又以vivo 2026年出貨目標約8,500萬支，2027年下調至約6,000萬支，年減29%最高。榮耀是龍頭廠商中唯一未下調預期的，2027年出貨目標維持在約5,000萬支，與2026年持平。

界面新聞報導，具體來看，vivo 2026年出貨目標約8,500萬支，2027年下調至約6,000萬支，年減29%。小米將2026年智慧型手機出貨目標定為約1.2億支，2027年下調至約9,000萬支，年減25%。聯想（以摩托羅拉為主）2026年出貨目標約5,000萬支，2027年下調至約4,000萬支，年減20%。

華為2027年出貨目標下修至約5,000萬支以下，較2026年約6,000萬支減少超過16%。OPPO 2026年出貨目標約1.05億支，2027年下調至約9,000萬支，年減14%。傳音2026年出貨目標約6,600萬支，2027年下修至約5,800萬支，年減12%。

三星2026年出貨目標約2.32億支，2027年下修至約2.1億支，年減9.5%。蘋果2026年出貨目標約2.33億支，2027年下修至約2.2億支，年減5.6%。

榮耀是龍頭廠商中唯一未下調預期的，2027年出貨目標維持在約5,000萬支，與2026年持平。在同業普遍收縮的背景下，這一選擇與其近2個月的終端表現相互印證。

財新援引IDC數據稱，今年第3季榮耀是中國區龍頭廠商中唯一出貨量與上季相比增長的品牌。榮耀CEO李健11月23日在榮耀700系列發布會後的媒體群訪中表示，「中檔價位手機面臨著比旗艦還大的成本壓力，別人都在後退，榮耀偏要向前一步。」

此輪目標調整的壓力直接來自上游記憶體。根據Counterpoint Research在11月6日發布的全球儲存市場追蹤報告，2026年第3季DRAM市場營收年增369%、接近2,000億美元，約為去年同期的5倍；DRAM平均銷售價格達到每Gb 1.9美元，三星以38%的市佔率居首。

Counterpoint高級分析師Jeongku Choi表示，當前市場正處於價格驅動的超級周期，而非出貨量驅動的周期，買方競爭的已是供應保障而非價格。

Counterpoint副總監Brady Wang指出，AI伺服器需求已推動傳統DRAM均價達到歷史高位，這將為邊緣市場帶來一定壓力。

2026年內，手機廠商已多輪調整出貨目標，年初受記憶體漲價影響，小米、OPPO、vivo、傳音等集體下調整機訂單；小米年中一度將目標壓至不足1億支，7月又因判斷記憶體行情將見頂，回補低階手機型訂單、將目標上調至1.1億支。

李健透露，今年記憶體價格飛漲，行業成本壓力持續加大，為了守住價格，「行業裡很多產品不得不重新做出取捨，有的晶片往回退，有的影像往回退，有的內存往回退，靠規格拼湊來找平衡。」機構對今年全球智慧手機出貨的預測，已從年初的約下滑3%一路下14%。

高盛11月22日預計，2027年全球DRAM供應缺口將達5.1%，為過去15年以上最嚴重的供應短缺之一；記憶體成本上升將持續抑制終端需求，預計2027年智慧型手機NAND需求將下降2%。 Counterpoint研究總監MS Hwang也表示，預計明年記憶體價格仍將維持強勢，主要新增晶圓廠2028年前不會投產，供應將持續偏緊。

值得一提的是，高盛同時預計，2028年全球DRAM供需缺口將收窄至1.2%，傳統DRAM和NAND價格可能雙雙回落約20%。這代表廠商此輪集體下調更像是周期中的防守姿態，2027年的出貨目標，仍可能在年內的某個時點再次被修正。