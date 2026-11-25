根據大陸國家統計局最新數據，2026年9月大陸工業企業應收帳款總額逼近人民幣30兆元，汽車製造業應收帳款近人民幣3兆元（約新台幣14兆元），周轉天數高達100天，較2020年拉長34天。在價格戰與新能源高研發投入雙重擠壓下，整車企業利潤率僅3.3%，被迫將資金壓力向中上游供應商轉嫁，導致產業鏈資金極度緊繃。

華爾街見聞報導，2026年9月末，工業企業與製造業應收帳款周轉天數分別達76天和78天，應收帳款總額逼近人民幣30兆元。其中，中游的102天與下游的92天帳期較往年持續拉長，創出歷史新高。

作為國民經濟的支柱產業，汽車製造業的數據尤為引人注目，2026年9月末，汽車製造業應收帳款逼近人民幣3兆元（約新台幣14兆元）大關，周轉天數高懸在100天，與上年相比增加11天。對比歷史數據，2020年汽車行業的應收帳款周轉天數為66天，在當時甚至優於電腦通訊電子設備業的90天，堪稱「優等生」。然而短短幾年間，汽車行業帳期大幅拉長了34天，現已逼近電腦通信電子的105天和醫藥製造的104天的水準。

乘聯分會秘書長崔東樹發文指出，這組看似枯燥的財務數據，實際上精準折射出了當前汽車產業轉型期特有的「結構性陣痛」。在終端慘烈的價格戰與新能源高研發投入的雙重擠壓下，整車企業利潤極度承壓，前9個月利潤下滑23%，銷售利潤率僅3.3%。為了自保，產業鏈資金流呈現出明顯的「向鏈主集中」特徵，部分主廠將資金壓力向中上游供應商傳導，強壓庫存、拉長帳期。

汽車行業2026年生存相對艱難，尤其是2026年的銷量壓力較大。2020年的汽車行業在應收帳款66天還是優等生，比電腦通訊電子設備業的90天好很多，但這幾年壓力太大，汽車應收帳款周轉天數增加34天，和醫藥行業的104天差不多。

2026年汽車行業應收帳款呈現「陡峭攀升」態勢，9月已達近人民幣3兆元高位，且顯著高於前3年同期水準。這深刻反映了當前價格戰下，整車廠將資金壓力向中游零部件企業強力轉嫁的「內卷」現實。

這組數據精準戳中了當前產業「反內捲」的痛點，整車在流血，中游在墊資，汽車行業近人民幣3兆的應收帳款餘額，說明汽車產業鏈的資金流轉正處於極度緊繃狀態。