美國總統川普23日接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，預計中國大陸將再購買250架波音飛機。若採購落實，將有助於近十年來幾乎無緣中國市場的波音，重新拓展業務。

綜合彭博、路透報導，川普在訪問中自稱是波音飛機的「銷售之王」，並說波音曾頒給他「世紀最佳推銷員」獎。

川普5月曾宣布中方將採購200架波音「大型」飛機，並稱數量可能增加至750架。波音執行長奧特伯格當時表示，200架只是首批，未來還有更多訂單。不過，他10月指出，中方只是表達購買意向，尚未正式下單。

美國貿易代表葛里爾9月也曾透露，中方正推進上述採購計畫，其中約140架訂單進展良好，另有十架正在擬定正式訂單。但北京及大陸航空公司迄今未公布進一步細節，新增的250架是否已敲定、涉及哪些機型，仍不清楚。

路透指出，波音自2017年以來幾乎未在中國大陸取得大型客機訂單，歐洲競爭對手空中巴士持續擴大市占。